Maroc: La CGEM valide la candidature des binômes Marrakchi-Benhida et Mezouar-Mekouar

Après avoir pris connaissance du rapport et des recommandations du comité de suivi électoral, institué selon l'article 7.2 du Règlement intérieur de la Confédération, le Conseil d’administration tenu sous la présidence de la présidente de la CGEM, Miriem Bensalah Chaqroun, a décidé de valider la candidature des binômes Hakim Marrakchi-Assia Aiouch Benhida et Salaheddine Mezouar-Faïçal Mekouar respectivement aux postes de président et vice-président général, indique la CGEM dans un communiqué.



Ces candidatures ont été jugées complètes et répondent à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM, précise le communiqué, faisant savoir que le dossier de candidature du binôme constitué par M. Khalid Dahami et Mme Narjiss Loudiyi n’a pas été retenu en raison de la non-conformité à l’une des conditions d’éligibilité, prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM.



Le Conseil d’administration de la CGEM a pris acte de la démission de MM. Faïçal Mekouar et Hakim Marrakchi, de leurs postes respectifs de Vice-Président Général et Vice-Président, en raison de leurs candidatures aux élections de la Confédération, ajoute la même source, notant que conformément à l’article 22 des Statuts, le Conseil a décidé de nommer M. Salaheddine Kadmiri au poste de Vice-Président Général de la CGEM, en remplacement de M. Faïçal Mekouar, pour le mandat qui s’achèvera avec la tenue de l’Assemblée générale ordinaire et élective, le 22 mai 2018.



Le Conseil d’Administration a par ailleurs nommé Mme Neila Tazi, en tant que Présidente du Comité ad-hoc pour la Fédération des industries culturelles et créatives avec pour mission d’assurer une plus large représentativité du secteur, actuellement atomisé, et organiser ses structures, en vue de la tenue des élections de cette Fédération interne de la CGEM avant le 31 décembre 2019.



Enfin, le Conseil d’administration de la CGEM a entériné le principe de la création d’une Fédération interne, sous la dénomination Fédération Nationale du Tourisme (FNT) dont l’objet est d’accompagner le secteur dans la restructuration de ses instances, relève le communiqué, précisant que cette création fait suite à la requête du Conseil d’administration de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) d’internaliser ses structures auprès de la CGEM.



La création de la FNT sera effective lorsque la décision d’internalisation sera validée par la prochaine Assemblée Générale de la CNT, conclut le communiqué.