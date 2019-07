Maroc-Irlande: l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et Dublin City University signent un accord de coopération

L'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Université irlandaise "Dublin City University" (DCU), ont conclu, mercredi à Dublin, un accord de coopération académique.



La cérémonie de signature de cet accord, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a eu lieu dans le cadre d'une visite d’une importante délégation de l’Université Cadi Ayyad à Dublin, indique un communiqué de l'Ambassade du Maroc en Irlande.

Cet accord de coopération représente un cadre approprié pour faciliter la collaboration entre les deux universités, à travers la mise en place de programmes conjoints en matière d’éducation, de recherche scientifique et d’échange d’étudiants, d'enseignants et de chercheurs, précise la même source.



Par ailleurs, les membres de la délégation marocaine ont eu des discussions avec le président de Dublin City University, Brian MacCraith, et avec des professeurs et des chercheurs de la même université, souligne le communiqué, notant que ces échanges ont permis d'identifier plusieurs axes de collaboration dans des disciplines, telles que l’enseignement à distance, la recherche et l’innovation, les sciences des matériaux, la gestion de l'eau et des énergies, l’informatique et l’analyse des données, les langues et les études interculturelles, ainsi que la paix et la résolution des Conflits.



Dublin City University fait partie des cinq meilleures institutions universitaires irlandaises et est classée parmi les 500 meilleures universités dans le monde. Considérée comme une jeune université (moins de 50 ans), DCU est connue pour l’excellence de ses programmes d’éducation et de recherche, notamment dans les domaines des sciences et des sciences humaines et sociales.