Maroc: Ghali Boukaa remporte le Grand Prix le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles

Le cavalier Ghali Boukaa a remporté, dimanche, le Grand Prix le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles, disputé à l'hippodrome de l'École royale de cavalerie de Témara.



Boukaa, montant le cheval Ugolino Du Clos, s'est adjugé le titre de cette grande compétition réservée aux chevaux de première catégorie (1,45m), en s'imposant après un barrage décisif qu'il a bouclé dans un temps de 46sec 95/100è et quatre points de pénalité. La deuxième place est revenue à Vincent Zacharias Bourguignon, montant Fellow Van't Moervek (52:87 et 8 pts de pénalité), alors que Abdelkebir Ouaddar, montant Istanbull V.H Ooievaarshof, a complété le podium (71:58).



Le programme de ce concours (catégorie 3*), disputé du 20 au 22 septembre, comprenait 20 épreuves, dont notamment les éliminatoires finales des championnats du Maroc des catégories amateurs, débutants, cadets, juniors et seniors.



Ghali Boukaa conserve ainsi son titre du Grand Prix le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles. Il avait remporté l'édition précédente avec le cheval "Cool Running".