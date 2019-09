Maroc/France : la coopération parlementaire au menu d'un entretien à la Chambre des conseillers

Les moyens et les perspectives de promotion de la coopération parlementaire ont dominé mardi un entretien de la vice-présidente du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des conseillers, Neila Tazi, avec Olivier Cadic, membre du Sénat français représentant les Français hors de l'Hexagone.



Selon un communiqué de la Chambre des conseillers parvenu mercredi à la MAP, les deux parties se sont félicitées du partenariat d'exception entre les deux pays amis tout en réaffirmant l'importance de revigorer et de consolider davantage la coopération distinguée entre la Chambre et le Sénat français.



Au cours de cette entrevue, Mme Tazi et M. Cadic ont aussi discuté de questions relatives à l'éducation, l'enseignement, la culture, la technologie de l'information et de la communication ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun.