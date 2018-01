Maroc: Benatiq à la rencontre de la communauté marocaine en France

Le ministre, accompagné de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, et de responsables représentant différents départements ministériels au Maroc, a tenu une première rencontre samedi matin avec un groupe d'associations, suivie d'une deuxième rencontre dans l'après-midi, afin d'échanger, écouter, voire apporter des réponses satisfaisantes aux nombreuses doléances, attentes et autres préoccupations des Marocains résidant en France.



Ces rencontres avec le tissu associatif essentiellement d’Île-de-France (Paris et sa région) constituent la première étape d'une tournée du ministre dans des pays où la communauté marocaine s'est installée (Europe, Amérique du Nord, Golfe et d'Afrique).



Les différentes thématiques abordées par le ministre sont représentées chacune par un responsable de son ministère concerné, notamment, la DACS (Direction des Affaires Sociales et Consulaires), les "Douane et impôts indirects", le port Tanger Med, la CNSS (sécurité sociale), le foncier, la justice.



La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) participe également à ces rencontre. En février 2017, elle avait officiellement lancé, avec le ministère des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration, la plateforme des Marocains entrepreneurs du monde (MeM), baptisée 13ème région de la CGEM.