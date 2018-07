Marhaba 2018 : Mobilisation des services consulaires à Algésiras aux côtés de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au profit des MRE

Les services consulaires à Algésiras sont constamment mobilisés aux côtés des membres de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour l'accueil et l'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger de retour à la mère patrie à l’occasion des grandes vacances, a affirmé le Consul général, Abdelfattah Lebbar.



"Nous sommes mobilisés 24heures sur 24 heures pour répondre aux besoins de nos concitoyens transitant par le port d'Algésiras et celui de Tarifa", a affirmé M. Lebbar dans une déclaration à la MAP.



Le transit se déroule dans un climat de sérénité et de fluidité, a-t-il souligné, notant que les services consulaires «collaborent étroitement avec les autorités espagnoles pour offrir aux vacanciers marocains les meilleures conditions de passage des frontières ».



Concernant les conditions du transit, M. Lebbar souligne que le temps d'attente a été réduit et serait, cette année encore, d'environ une heure.



Cependant, une forte affluence sera enregistrée à partir du 25 juillet et ce jusqu'au 5 août, précise-t-il, notant que durant cette période, le principe d'interchangeabilité des billets de bateau sera adopté afin de garantir la fluidité du trafic.



A rappeler que, sous la Présidence effective du Roi Mohammed VI, l’opération d’accueil des MRE «Marhaba 2018», a débuté mardi 5 juin et se poursuivra jusqu’au samedi 15 septembre, avait annoncé un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



La Fondation, qui contribue à la mise en œuvre et l’organisation de cette opération humanitaire unique, a réactivé ses 20 espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, afin d’accompagner l’intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement pendant la période estivale.



Elle continue d’offrir son accompagnement aux membres de la Communauté Marocaine, à travers un dispositif d’assistance sociale et médicale mis à disposition pour la prise en charge de tout imprévu. L’accompagnement des voyageurs se fait également en termes de sensibilisation et d’information à travers les guides Marhaba rédigés en 6 langues (arabe, français, espagnol, italien, néerlandais et allemand).



En outre, la Fondation met à la disposition des membres de la communauté l’application mobile Marhaba ainsi que le site web dédié www.marhaba.fm5.ma, des outils de communication qui renseignent sur les formalités et les procédures de transit, les services dédiés, les conseils pour bien préparer le voyage, ainsi que les contacts utiles. Ils donnent également accès à des fonctionnalités pratiques et utiles comme la géolocalisation et l’assistance en ligne, ajoute le communiqué.



Dans les 20 espaces aménagés par la Fondation, un effectif de près de 1000 personnes comprenant les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et volontaires sont mobilisés pour être à l’écoute et assister les marocains résidant à l’étranger et leur fournir les secours nécessaires. Un service d’appel est également disponible et est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ajoute la même source.