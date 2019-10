Marathon: le Kényan Eliud Kipchoge réussit le défi de briser la barre mythique de deux heures

Le kenyan Eliud Kipchoge est devenu le premier athlète à passer sous la barre mythique des deux heures au marathon lors d'une course samedi à Vienne, un record pourtant non homologué.



Aidé par 41 "lièvres", le champion olympique kényan, a bouclé son parcours en 1 h 59 min 40 sec, soit quasiment deux minutes de moins que son record du monde (2 h 01 min 39 sec) établi à Berlin l'an dernier.



"Marquer l'histoire, c'était mon but. Je suis un homme heureux. Il n'y a pas de limites humaines", a confié le Kényan après son exploit.



Toutefois, il n'y aura pas de record du monde homologué : la course, organisée par son sponsor, n’était pas officielle.



En raison des conditions particulières de la course, la performance ne sera pas homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).



Il y a deux ans, sur le circuit automobile de Monza (Italie), en mai 2017, le Kényan avait manqué pour 25 secondes de passer sous les deux heures, lors d'une première tentative similaire.



Le Kényan est l'un des plus grands coureurs de tous les temps, révélé au public lors de sa victoire sur 5.000 m des Mondiaux de Paris en 2003.



Vainqueur du marathon des Jeux Olympiques de Rio (2016), Eliud Kipchoge est quasiment invaincu sur cette distance depuis 2013.