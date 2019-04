Marathon des sables au Maroc : Rachid El Mourabity et Ragna Debats remportent la première étape

Le sextuple vainqueur du Marathon des sables, Rachid El Mourabity a parcouru la distance de 32,2 km de la première étape reliant El Borouj à Tisserdimine en 2h19min00sec, suivi de son frère cadet Mohamed qui a franchi la ligne d'arrivée une minute après (2h20min28sec). Pour compléter le podium, c'est leur compatriote Abdelaziz Baghazza qui décroche le troisième place avec un chrono de 2h22min58sec.



Rachid El Mourabity a déclaré à la MAP être "satisfait et heureux" d'avoir décroché la première place lors de cette première étape qui, a-t-il confié, a connu une concurrence"très rude".



Tout en se montrant confiant, l'athlète marocain a relevé qu'il faut gérer intelligemment les prochaines étapes afin de creuser un peu l’écart avec les autres adversaires et aborder le reste de la compétition avec une certaine aisance. Côté femme, la championne du Monde de Trail en 2018, la Néerlandaise Ragna Debats, est arrivée première avec un chrono de 2h42min24sec, devançant la Marocaine Aziza Raji (3h07h58sec) et la Française Laurence Klein (3h12min56sec).



Aziza Raji a affirmé que cette première étape s'est "bien déroulée", notant qu'elle avait en face une bonne concurrente en la personne de Ragna Debat. "Mais j’ai réussi à imposer ma présence dans la course", a-t-elle ajouté, espérant faire mieux lors des prochaines étapes.



Arrivée troisième dans la course, la Française Laurence Klein, n'a pas caché sa joie et fierté de retrouver le désert, les amis et le beau paysage après tant d'années. "La première étape était plate et comme je suis spécialiste plutôt sur route, j’avoue que là c’est un peu facile pour moi", a-t-elle dit, estimant que les conditions sont bonnes pour réaliser une bonne performance.



La prochaine étape du Marathon des sables, qui se déroulera lundi, reliera Tisserdimine et Kourci Dial Zaid sur une distance de 32,5 km. Rassemblant des milliers de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables, qui se poursuit jusqu'au 15 avril, donne un rendez-vous annuel aux amoureux du trail et des sports extrêmes, avec pour objectif de parcourir à pied environ 220 km et sur 6 étapes au cœur de l'époustouflant paysage du désert sud-marocain, luttant contre le sable, le vent et la chaleur et s'accommodant aux rigoureuses conditions imposées par la philosophie de cette compétition.