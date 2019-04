Marathon des sables 2019: Rachid El Morabity et Ragna Debats remportent encore une fois la 4ème étape

Disputée sur une distance de 76,3 km entre Jebel El Mraïer et Rich Mbirika, cette étape communément appelée "La longue" a permis au champion marocain de se frayer, grâce à un chrono de 7h13min10sec, un chemin vers son 7è titre de la compétition, en attendant la concrétisation lors de la 5è étape (et dernière étape chronométrée) qui se déroulera vendredi. Son petit frère Mohamed est entré deuxième (7h16min13sec) devant l'Italien Antonio Alongi, auteur d'un chrono de 7h22min07sec. L'autre Marocain, Abdelaziz Baghazza, arrive une minute plus tard (7h23min17sec), occupant ainsi la quatrième place de cette étape.



Dans une déclaration à la presse, Rachid s'est dit heureux d'avoir remporté "cette étape déterminante", en dépit des "conditions météorologiques".



"J'ai pu creuser davantage l'écart avec le reste des concurrents", s'est réjoui l'aîné des El Morabity, notant que la journée de demain (jeudi) lui permettra de reprendre son souffle et entamer avec une sérénité la dernière étape (chronométrée). Leader du classement général, Rachid dispose, en temps cumulé, d'un écart de 5min41 sur son petit frère Mohamed et de 44min46sec sur Abdelaziz Baghazza.



Chez les dames, la Néerlandaise Ragna Debats s'est adjugée, encore une fois, la première place de la 4è étape avec un chrono de 9h13min31sec, quasiment déterminée à décrocher le titre. Avec un chrono de 9h37min16sec, la Marocaine Aziza Raji termine en deuxième place devant la Britannique Gemma Game qui a franchi la ligne d'arrivée de la 4è étape après 9h39min52sec. La prochaine étape du Marathon des sables reliera Rich Mbirika à Jebel Zireg sur une distance de 76,3km. Cette étape sera la dernière étape chronométrée avant celle de solidarité qui n'a aucune incidence sur le chrono. Rassemblant 781 coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables, qui se poursuit jusqu'au 15 avril, donne un rendez-vous annuel aux amoureux du trail et des sports extrêmes, avec pour objectif de parcourir à pied environ 220 km sur 6 étapes, au cœur de l'époustouflant paysage du désert du sud du Maroc.



Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Marathon met en compétition plusieurs centaines de coureurs de 51 nationalités qui vont lutter contre le sable, le vent et la chaleur du désert marocain. A l'issue des deux premières étapes, 12 concurrents ont abandonné le Marathon pour divers raisons, principalement des pépins physiques.