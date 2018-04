Marathon des sables 2018 : Rachid El Morabity s’est adjugé la troisième étape

Le natif de Zagora entend bien boucler cette édition très tôt. Quintuple vainqueur de cette odyssée saharienne, il semble bien trouver les repères qui lui sont habituels pour garnir son beau palmarès d’une sixième étoile, la cinquième consécutive.



Lors de la troisième étape, liant Rich Mbirika au Nord El Maharch sur une distance de 31.6Km, l’enfant du sable n’a laissé aucune chance à ses poursuivants. Il s’est imposé en 2h36min20sec, devançant ses deux coéquipiers Mohamed El Morabity (02 :37 :32) et Abdelkader El Mouaziz (02:40:43).



Au classement général, la loi a été également respectée. Rachid (07:52:03) s’empare du fauteuil de leader, devant Mohamed (08:03:38) et El Mouaziz (08:08:59).



Les concurrents auront rendez-vous pour le compte du quatrième stage avec l’étape la plus redoutée, la plus redoutable et la plus déterminante. On la surnomme "la longue". Elle est caractérisée par beaucoup de sables et des pièges pour les pieds. Gare à la chaleur et aux imprévus de la nuit pour beaucoup de concurrents !



Organisé du 06 au 16 avril aux régions d’Errachidia sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le MDS est lié à jamais au Maroc, sa terre d’origine. Il a permis à des milliers de coureurs et à des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde de découvrir la beauté et la richesse du sud marocain, que ce soit sous les tentes berbères, au sommet d’un djebel, au cœur des dunes, ou encore devant leurs télévisions.



Depuis son lancement en 1986, quelque 20.000 personnes ont tenté ce défi incroyable, celui de parcourir à pied 250 Km dans le désert.