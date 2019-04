Marathon de Santiago du Chili : Le Kenyan Jacob Kibet et sa compatriote Gladys Jepkemoi dominent l'édition 2019

Le Kenyan Jacob Kibet a remporté, dimanche, l’édition 2019 du Marathon de Santiago, en parcourant les 42 km de courses à travers les rues de la capitale chilienne en 2h13m15s, alors que sa compatriote Gladys Jepkemoi a gagné chez les femmes avec un chrono de 2 heures et 36 minutes.



Au semi-marathon, le Péruvien Waldir Ureta a remporté la course des 21 kilomètres en 1 heure, 6 minutes et 40 secondes et la Brésilienne Zenaide Vieira a été la plus rapide chez les femmes avec un chrono de 1 heure, 21 minutes et 10 secondes.



Dans l’épreuve des 10K, le Chilien Matías Silva a gagné en parcourant les 10 kilomètres en 28 minutes et 3 secondes alors que l'Argentine Florencia Borelli a remporté l’épreuve chez les femmes.



Dans le but de continuer à réduire son impact environnemental, le Marathon de Santiago, qui a enregistré cette année la participation de plus de 33.000 personnes, a décidé de doter tous ses points d'hydratation de gobelets recyclables qui seront transformées en divers instruments à usage sportif. Ainsi, chaque verre peut avoir une seconde vie liée à l’activité physique.



Ainsi, les organisateurs ont demandé aux participants au marathon de jeter leurs gobelets dans la zone de recyclage qui sera installée dans tous les points d'hydratation.



À la fin de l'événement, les déchets seront envoyés à une usine afin que le plastique puisse être transformé en matière première pour la fabrication d’équipements sportifs qui seront distribués à des écoles du pays afin de promouvoir la pratique des activités physiques pour une vie saine.



Le Marathon de Santiago est une course de marathon se déroulant tous les ans, en avril, dans les rues de la capitale chilienne.



Créée en 2007, l'épreuve fait partie depuis 2015 du circuit international des IAAF Road Race Label Events, dans la catégorie "Labels de bronze".