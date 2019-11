Marathon de New York : Victoire des Kényans Jepkposgei et Kamworor

Les Kényans Geoffrey Kamworor et Joyciline Jepkosgei ont remporté la 49è édition du marathon de New York, disputée dimanche.



Chez les hommes, Kamworor (26 ans), déjà vainqueur en 2017, s’est de nouveau imposé après avoir parcouru les 42,195 km de cette épreuve mythique dans un temps de 2h 08:13. Il a devancé son compatriote Albert Korir, auteur d'un chrono de 2h 08:36, alors que l’Éthiopien Girma Bekele Gebre a complété le podium (2h 08:38).



Geoffrey Kamworor compte également à son palmarès une deuxième place en 2015 et une troisième l'an dernier.



Côté dames, Joyciline Jepkosgei, 25 ans, s'est adjugée le titre avec une performance de 2h 22:38, soit le deuxième temps de l’histoire du marathon de New York, derrière les 2h 22:31 de sa compatriote Margaret Okayo en 2002.



Pour sa première course sur cette distance, Jepkosgei, déjà détentrice du record du semi-marathon avec un temps de 1h 04:51, a devancé la quadruple lauréate, Mary Keitany, qui avait triomphé sur le Central Park en 2014, 2015, 2016 et 2018 (2h 23:32). L’Éthiopienne Ruti Aga a fini troisième (2h 25:51).