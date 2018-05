Manifestations contre Macron : 250.000 participants en France

Les manifestations contre la politique du président Emmanuel Macron, à l'appel d'une soixantaine de syndicats, partis de gauche et associations, ont rassemblé samedi 250.000 personnes dans toute la France, selon le syndicat CGT.



A Paris, la CGT a dénombré 80.000 participants et la préfecture de police 21.000, une participation en baisse par rapport à la première "fête à Macron" le 5 mai, au cours de laquelle les organisateurs avaient recensé 100.000 personnes à Paris et la préfecture de police 40.000.