Mali : le nouveau Premier ministre forme son gouvernement

Le nouveau Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga, a formé samedi soir un gouvernement de 36 ministres, a annoncé une source officielle.



L'équipe gouvernementale qui compte un membre de plus que le précédent executif, comprend neuf femmes et six nouveaux membres dont le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,Tiéman Hubert Coulibaly, qui a remplacé à ce poste M. Abdoulaye Diop.



Les autres ministres sortants sont le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'Etat, Kassoum Tapo, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, Mohamed Ali Bathily, et le ministre de l'Elevage et de la Pêche, Mme Ly Taher Dravé.



Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé samedi l'ancien ministre de la Défense Soumeylou Boubèye Maiga au poste de Premier ministre en remplacement d'Abdoulaye Idrissa MaigaIl qui a présenté sa démission et celle de son gouvernement vendredi.



Soumeylou Boubèye Maïga est le cinquième Premier ministre nommé par le président Keïta, élu en août 2013 pour cinq ans.



Le nouveau chef du gouvernement malien a également servi comme chef des services de renseignements, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence.



Abdoulaye Idrissa Maïga était le quatrième Premier ministre du président Keïta, après Oumar Tatam Ly (septembre 2013-mars 2014), Moussa Mara (avril 2014-janvier 2015) et Modibo Keïta (janvier 2015-avril 2017).