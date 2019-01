Mali: création prochaine d'un Conseil de sécurité nationale

Un Conseil de sécurité nationale sera installé au Mali très prochainement, a annoncé le président Ibrahim Boubacar Keita, dans un discours prononcé à l'occasion du 58-ème anniversaire de l'armée, célébré ce dimanche.



"Je peux déjà annoncer la création très prochaine d’un Conseil de Sécurité Nationale auprès de nous-mêmes, ainsi que la relecture de textes fondamentaux, telle la loi n°04-051/ du 23 novembre 2004 relative à la défense nationale", a déclaré le chef de l'État malien.



Dans son adresse traditionnelle aux forces de défense et de sécurité, le président de la République a aussi mis l'accent sur le réarmement matériel et moral des soldats afin qu'ils s'acquittent convenablement de leurs missions.



"La maîtrise du ciel est un objectif stratégique de la guerre asymétrique, parce que constituant à bien des égards une riposte adéquate aux méthodes lâches des terroristes", a-t-il martelé avant d’ajouter : "Nous sommes résolument engagés sur ce front et d’autres acquisitions viendront s’ajouter à la flotte existante pour que le vecteur aérien ne soit plus le talon d’Achille de l’armée malienne".