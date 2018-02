Mali: au moins 10 jihadistes tués par Barkhane près de la frontière algérienne

Au moins 10 jihadistes présumés ont été tués lors d'une opération aérienne de la force française Barkhane mercredi dans le nord-est du Mali, à proximité de la frontière algérienne, a-t-on appris de sources militaires locale et étrangère au Mali.



"Les forces françaises ont mené mercredi au moins un raid près de Tinzaouatène, à la frontière algérienne, contre les terroristes. Il y a eu au moins dix morts et deux véhicules détruits", a affirmé à l'AFP une source militaire malienne en poste dans le nord-est du pays.



"Depuis quelques jours", les forces françaises "menaient des opérations dans cette zone", a ajouté cette source.



Une source militaire étrangère présente au Mali a pour sa part évoqué "plusieurs opérations de Barkhane mercredi, ayant neutralisé au moins dix terroristes non loin de la frontière algérienne".



Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013, à l'initiative de la France, d'une intervention militaire internationale, qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes et étrangères, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les jihadistes, dont l'application accumule les retards. (afp)