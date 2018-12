MLS: Zlatan Ibrahimovic prolonge avec Los Angeles Galaxy

L'avant-centre suédois Zlatan Ibrahimovic va prolonger son contrat au Los Angeles Galaxy, a rapporté mardi la presse spécialisée aux États-Unis.



L'attaquant suédois aurait signé une prolongation de contrat d'une saison lors d'une réunion qui s'est tenue lundi, selon ESPN et de nombreuses sources sportives.



Le joueur de 37 ans, qui a rejoint Los Angeles Galaxy la saison dernière, était pressenti du côté de l'AC Milan, une équipe où il a évolué entre 2010 et 2012.



Lors de sa première saison sous le maillot du club californien, Ibrahimovic a inscrit 22 buts et délivré 10 passes décisives, mais son équipe, 7ème de la conférence Ouest, n'est pas parvenue à atteindre les play-offs.