Lutte contre les organisations extrémistes : exercice militaire maroco-américano-britannique à Tifnit

Cet entraînement s’inscrit dans le cadre de l’exercice combiné n maroco-américain "AfricaLion" qui se déroule aussi dans la région d’Agadir, TanTan, Tata, et Ben Guérir du 16 mars au 7 avril 2019 avec la participation de milliers de militaires et la mobilisation d'un nombre très important de matériel.



Dans cet exercice, une force opérationnelle combinée, composée des éléments du Maroc, du Royaume Uni et des Etats Unis, simule un raid contre des éléments extrémistes violents qui envisagent de perpétrer des attentats terroristes, a indiqué le Capitaine Thomas Jelly, commandant de l’Infanterie spécialisée britannique, peu avant le début de l’entraînement.



Plusieurs équipes des trois pays participent à cet exercice notamment celles d’observation, d’assaut aérien, d’assaut principal, et de cordon de sécurité, a-t-il précisé, ajoutant que cette opération vise à tester les capacités acquises par les différentes équipes lors de l’African Lion 2019.



Cette opération est une "démonstration remarquable" de la coopération et de l’entraînement multilatéral qui font partie de l’exercice combiné maroco-américain, a souligné, de son côté, M. Adrian-Rankine Galloway, porte-parole du U.S. Marine Corps Forces Europe and Africa (MARFOREUR/AF), relevant que les trois équipes ont démontré leur capacité à travailler ensemble pour lutter contre les organisations extrémistes violentes.



L’exercice "African Lion 2019" fait partie des exercices majeurs organisés conjointement par le commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) et les Forces Armées Royales, visant à consolider le niveau de coopération et de formation ainsi que l’échange d’expérience et de savoir entre les différentes composantes militaires afin de leur permettre d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle. Il englobe, en plus d’une formation aux activités du commandement et des entraînements sur les opérations de lutte contre les organismes terroristes violents, des exercices terrestres, aériens aéroportés et une simulation tactique.



La 16è édition de cet exercice combiné connaît la participation d’unités et d’observateurs militaires de cinq pays représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, en l’occurrence le Canada, l’Espagne, la Grande Bretagne, le Sénégal, la Tunisie, en plus des États-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc.