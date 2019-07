Loire-Atlantique : un million d'euros versés aux sauveteurs en mer par le département

Le département de Loire-Atlantique a annoncé mercredi le déblocage d'une aide globale d'un million d'euros pour SOS Méditerranée et la SNSM, deux associations engagées dans le sauvetage en mer.



"On ne laisse pas mourir les gens en mer: c'est un principe de base, c'est un principe universel, c'est un principe élémentaire", a déclaré Philippe Grosvalet, président (PS) du département, cité dans un communiqué.



"Il suffirait de peu de choses pour que ces deux associations ne soient pas empêchées, pour des questions financières, de poursuivre leur oeuvre", a-t-il ajouté, appelant à un "élan de solidarité" des citoyens et des autres collectivités locales.



Le soutien financier du département s'élève à 500.000 euros pour SOS Méditerranée et 500.000 euros pour la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), particulièrement touchée dans le récent drame des Sables-d'Olonne.



Le 7 juin, trois sauveteurs de la SNSM ont péri au large de la ville vendéenne après le chavirement de leur vedette sortie en pleine tempête Miguel pour porter assistance à un bateau de pêche.



Ce drame a aussi pointé les difficultés de financement de cette association composée de 8.000 bénévoles, qui vit essentiellement grâce aux dons et peine à renouveler sa flottille. Elle a secouru environ 9.000 personnes en 2017, un chiffre en constante hausse.



Le choix de soutenir également SOS Méditerranée, association européenne créée en 2015, se justifie "face à la catastrophe humanitaire" qui se joue dans cette mer emblématique de la crise migratoire, "où près de 20.000 personnes sont mortes noyées depuis 2014", a indiqué le département, invoquant "le devoir d'assistance en mer".



Cette annonce a été faite en présence de François Thomas et Xavier de la Gorce, présidents respectifs de SOS Méditerranée et de la SNSM, à l'occasion de l'exposition "La Mer XXL", qui se tient à Nantes jusqu'au 10 juillet.