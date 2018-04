Lionel Messi gagne le droit d'enregistrer sa marque d'articles de sport

Renversant une précédente décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en 2013, donnant raison aux exploitants espagnols de la marque "Massi", le tribunal de l'UE a relevé dans un communiqué, que la renommée dont jouit Messi dépasse le public s'intéressant au sport, ce qui permet de faciliter ainsi la distinction entre le terme "Messi" et "Massi" par les consommateurs. Lionel Messi, footballeur argentin, a essayé d'enregistrer en 2011 la marque "Messi" avec le logo assorti (formant un M blanc sur une sorte de bouclier noir à bandes verticales), notamment pour des vêtements et des chaussures, auprès de l'Office européen spécialisé. Au mois de novembre de la même année, la marque espagnole "Massi" avait introduit un recours pour protéger ses produits (vêtements, chaussures, casques de cyclistes et tenues de protection). En 2013, cette décision a été accueillie favorablement par l'EUIPO.



Le footballeur n'a pas baissé les bras, et avait tenté un second revers contre la décision de l'EUIPO. Un second rejet a conduit à la saisine du tribunal de l'UE.



"Par son arrêt de ce jour (jeudi), le Tribunal annule la décision de l'EUIPO", souligne le communiqué.



Ainsi, le multi Ballon d'Or argentin arrache le droit à la protection de la marque contre toute éventuelle copie ou contrefaçon. La vente des articles n'avait pas été interrompue par la procédure.