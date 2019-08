Ligue des champions : L'EST proclamée officiellement vainqueur aux dépens du WAC (CAF)

La commission a également infligé au WAC, déclaré perdant par forfait, une amende de 50.000 dollars pour l'abandon du match et une autre amende de 15.000 dollars pour l'utilisation des fumigènes par ses supporteurs, selon un communiqué de la CAF publié sur son site internet.



Pour sa part, le club tunisien a été condamné (avec sursis) à une amende de 50.000 dollars pour l’usage des fumigènes et jets de projectiles ainsi que pour le comportement antisportif de ses supporteurs et à jouer ses deux prochains matches interclubs à domicile à huis clos pour l’usage excessif des fumigènes et pétard, indique-t-on de même source.



Le WAC avait refusé de poursuivre le match disputé dans le stade olympique de Radès, pour protester contre le non-recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), défaillante, pour vérifier la validité d'un but refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama à la 61è minute.



L'EST menait au score 1-0, après le nul 1-1 au match aller disputé au stade Mohammed V de Casablanca.



Après une longue interruption, le référé a jugé que l’EST pouvait être proclamée vainqueur.



Le 5 juin dernier, la CAF avait décidé, au terme d’une réunion d’urgence de son comité exécutif à Paris, de faire rejouer ce match.



La réunion, ce mercredi, de la commission de discipline de la CAF fait suite à la décision du Tribunal arbitral sportif (TAS) qui a annulé, la semaine passée, la décision prise par le Comité exécutif de la CAF de faire rejouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue des champions entre l'EST et le WAC.



Le TAS a conclu que le Comité exécutif de la CAF n'était pas compétent pour ordonner que la finale retour soit rejouée et a décidé d’annuler la décision attaquée.