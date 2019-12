Ligue des Champions de la CAF (Groupe C/2è journée): Le WAC tenu en échec par Mamelodi Sundowns (0-0)

Le Wydad de Casablanca a été tenu en échec à domicile face au club sud-africain Mamelodi Sundowns (0-0), au terme d'un match comptant pour la deuxième journée du Groupe C de la Ligue des Champions de la CAF, disputé samedi soir sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca.



Les hommes de Zoran Manojlovic, qui cherchaient une première victoire lors de cette compétition, ont raté le coche face à un adversaire coriace qui a failli ouvrir la marque à plusieurs reprises. Tout au long de la rencontre les Wydadis ont multiplié les attaques sans parvenir à ouvrir le score et décrocher à domicile les trois points tant attendus. Au terme de la rencontre, le Mamelodi Sundowns conserve sa place à la tête du groupe C (4 points) tandis que l'Union Sportive Medina d'Alger et le WAC occupe la deuxième place avec deux points. Pour sa part, le Petro Atletico de Luanda est lanterne rouge avec un point.