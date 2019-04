Libye : le gouvernement de Tripoli émet un mandat d'arrêt contre Haftar

Le procureur général militaire du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen a émis jeudi un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive contre la capitale libyenne, selon le texte du mandat publié par le bureau média du GNA.



Le procureur a ordonné l'arrestation de M. Haftar et de six de ses officiers, accusés de raids aériens contre des installations et quartiers civils. Cette décision vient en réponse à un mandat d'arrêt émis le 11 avril par l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar, contre le chef du GNA, Fayez al-Sarraj et d'autres responsables de son gouvernement.