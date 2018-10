Les ventes du disque posthume de Johnny ont démarré vendredi

Le 51e album de l'ancienne "idole des jeunes", décédée le 5 décembre 2017 à 74 ans des suites d'un cancer, fait l'objet d'un dispositif exceptionnel de la part de la maison de disque Warner Music France, avec une mise en place de 800.000 exemplaires.



Les admirateurs du rocker, dont les premiers sont arrivés vers 21H30, ont patienté le long des barrières disposées sur le trottoir, avant de pouvoir se procurer le précieux sésame, vendu en trois éditions (cd simple, cd collector à tirage limité avec livret, et vinyle).



A minuit passé une minute, le service d'ordre de la Fnac a laissé les quelque vingt premiers clients entrer dans le magasin, avant de bloquer les suivants. Dix minutes plus tard, même procédé pour canaliser peu à peu le flux.



Au même moment, Laeticia Hallyday, veuve du "taulier", postait sur ses comptes Instagram et Twitter un message pour accompagner cet évènement: "A toi, À nos amours, À tes amours, À la fureur de vivre, À la liberté de penser, À ta musique, Je t'aime pour toujours".



Pour le disque le plus attendu de l'année, d'autres magasins ont simultanément ouvert leurs portes dans la nuit de jeudi à vendredi dans le reste de la France.



Outre ces enseignes spécialisées, dont certaines ont prévu de rester ouvertes jusqu'à 4H00, d'autres qui ne vendent habituellement pas de produits culturels, comme Simply Market ou Atac, proposeront vendredi matin cet album.



Avant même sa vente officielle, "Mon pays c'est l'amour" était certain d'être "disque de platine, rien qu'avec les préventes", avait annoncé lundi Thierry Chassagne, patron de Warner. Une certification qui correspond à 100.000 exemplaires.



Il n'a toutefois pas dévoilé l'objectif chiffré pour cet album.