Les pays du "Dialogue 5+5" saluent le rôle du Comité Al Qods sous la Présidence du Roi Mohammed VI

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale se sont félicités du rôle joué par le Comité Al Qods sous la Présidence du Roi Mohammed VI au service de la sécurité régionale, selon le communiqué final de la réunion.



Outre le Processus de Paix au Moyen-Orient, les travaux de cette réunion ministérielle ont porté sur les thématiques de la jeunesse, de la migration, du développement durable, et autres questions régionales d’intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la situation en Libye, en Syrie et au Sahel, et le prochain Sommet des deux rives. Sur la question de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, les ministres des AE des pays membres du Dialogue 5+5 ont salué les efforts du Forum Global Contre le Terrorisme (GCTF), coprésidé par le Maroc. Il s'agit d'une plate-forme multilatérale, flexible et inclusive qui contribue au développement et au partage de bonnes pratiques concernant des questions émergentes liées à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.



S’agissant de la situation en Libye, les ministres ont rappelé que l'Accord politique libyen conclu à Skhirat le 15 décembre 2015, demeure le seul cadre viable, inclusif et durable pour la stabilisation de la Libye.



Le communiqué final met en exergue aussi le rôle du Maroc dans le cadre de la coopération thématique du Dialogue 5+5, notamment dans ses volets jeunesse et migration. Les ministres des AE des pays membres ont ainsi salué l’offre du Royaume d’organiser, au cours du 2ème semestre de 2019, une Conférence ministérielle 5 + 5 sur la jeunesse, axée sur l'éducation/formation et l'emploi.



Ils se sont également félicités du rôle central qu'il a joué dans l'organisation et la Présidence de la Conférence intergouvernementale pour l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, convoquée sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue à Marrakech, les 10 et 11 décembre 2018. Convaincus que les Pactes mondiaux sur les migrations et les réfugiés reflètent des objectifs ambitieux, mais réalisables, les ministres ont affirmé prendre note des objectifs du Pacte mondial visant à promouvoir une responsabilité partagée en matière de mobilité des réfugiés et des migrants en situation régulière dans une approche holistique et globale.



La Déclaration rappelle que le Maroc a également abrité, du 5 au 7 décembre 2018, le 5ème Sommet du Forum Mondial sur la Migration et le Développement et a accueilli, le 2 mai 2018, la 5ème Conférence ministérielle du Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (processus de Rabat).



Les ministres ont salué l'adoption de la Déclaration politique et du Plan d'action de Marrakech, ainsi que la proposition du Maroc d’organiser, au cours du dernier trimestre de 2019, une Conférence Ministérielle 5 + 5 sur la migration et le développement.



La réunion ministérielle du dialogue "5+5" à Malte se tenait sous le thème "travailler ensemble : un avenir soutenable pour la Méditerranée occidentale".



Le Dialogue 5+5 est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin méditerranéen. Il regroupe l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal ainsi que Malte pour la rive Nord, et les cinq pays de l'Union du Maghreb arabe pour la rive Sud, avec l'objectif d'engager un processus de coopération régionale en Méditerranée occidentale.