Les pays arabes se félicitent du soutien constant du roi Mohammed VI en faveur du peuple palestinien

Les pays arabes prenant part aux réunions préparatoires du 30è Sommet arabe, prévu dimanche à Tunis, ont salué le soutien constant du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien.



"Les réunions préparatoires de ce sommet se sont félicités du rôle de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, en faveur de la préservation de l'identité arabo-islamique de cette cité sainte, qui constitue un symbole de cohabitation", a déclaré l’ambassadeur du Maroc au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Tazi en marge de la réunion ministérielle du Conseil Economique et Social de l’organisation panarabe.



Le diplomate, qui préside la délégation marocaine à ces réunions, a ajouté que l’accent a été mis aussi sur les efforts déployés et l’aide apportée par le Souverain aux Maqdessis pour faire face à la politique de judaïsation menée par Israël.



Il a ajouté que la cause palestinienne et la défense de la place d’Al Qods sur le plan juridique figurent parmi les principaux points à l’ordre du jour des travaux de ces réunions préparatoires qui ont débattu également des derniers développements de la question du Golan arabe occupé.



Dans ce sens, il a fait état d’une unanimité arabe de la non-reconnaissance de toute démarche ou décision visant à changer le statut du plateau du Golan, en tant que territoire arabe occupé.



Sur le volet économique, M. Tazi a indiqué qu’il a été question de soutenir les négociateurs arabes en matière de changements climatiques d’autant plus que les pays arabes considèrent qu’il est primordial d’adopter une approche basée sur les principes de solidarité et d’équité et réclament des ressources leur permettant d’adapter leurs capacités pour relever le défi des changements climatiques.



Il a révélé que ces réunions préparatoires ont de même discuté d’un projet de décision pour la mise en place dans les plus brefs délais d’un plan relatif à la lutte contre le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, ainsi que d’un autre projet du plan arabe sur l’habitat et le développement urbain.



Répondant à une question sur l’état d’avancement du projet de réforme des structures de la Ligue arabe, M. Tazi a fait savoir que quatre commissions ont été créées au sein de cette institution arabe dans l’objectif de mener à bien le projet de restructuration de l’organisation panarabe et de présenter un projet dans ce sens à la 31è session du sommet arabe.



Dans ce sens, il a émis l’espoir de voir ces réunions aboutir à la concrétisation d’une vision objective pour la promotion de l’action arabe commune.