Les patronats du Maroc et des Comores signent à Paris une convention de coopération

Cette convention de coopération entre les secteurs privés marocain et comorien, signée en marge de la Conférence des partenaires au Développement des Comores (CPAD) a notamment pour objectif de renforcer le partage et l’échange d’expériences entre les hommes d'affaires des deux pays.



Le président des Comores, Azali Assoumani, a exprimé lundi ses remerciements au roi Mohammed VI pour le soutien du Maroc au Plan Émergence 2030 des Comores dont la Conférence dédiée à son financement se tient, les 2 et décembre à Paris.



Cette Conférence, organisée au siège européen de la Banque Mondiale, réunit outre le Maroc, l’ensemble des partenaires des Comores, les pays amis, la communauté financière internationale (Banque mondiale, FMI, BAD, BID, PNUD…) et les investisseurs privés dans l’objectif de lever des fonds pour soutenir le développement socio-économique inclusif des Iles des Comores à l’horizon 2030.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a conduit une importante délégation gouvernementale et économique multisectorielle à cette Conférence, a exprimé le soutien du Maroc au plan Émergence 2030 des Comores, affirmant que les Comores peuvent compter sur le Maroc pour les accompagner à titre bilatéral ou dans le cadre d'actions triangulaires dans leur ambition d'émergence économique.



M. Assoumani, qui s’est félicité de la participation de haut niveau du Maroc à cette rencontre et de l’importante délégation d’acteurs économiques accompagnant M. Bourita à cet événement, a souligné que les Comores "ont besoin de l’apport du Maroc" pour assurer le suivi de ce plan.



Le Maroc est un "pays frère, qui détient l’expérience et l’expertise nécessaires", a-t-il déclaré à la presse, ajoutant qu’une conférence spéciale se tiendra avec "nos confrères marocains" sur le suivi de ce plan ainsi que sur d’autres projets.



L'Objectif des autorités comoriennes à travers cette Conférence est de réunir 4,2 milliards de dollars nécessaire au décollage économique du pays.



à l'horizon 2030.