Les moustiques-tigres sont entrés dans Paris

Le moustique-tigre continue sa progression. Capable de transmettre des maladies (comme la dengue, le chikungunya etle zika), il est désormais implanté dans plus de la moitié des départements, dont Paris. L'avertissement a été donné par les autorités sanitaires.



Originaire d'Asie, l'insecte était « durablement installé » dans 51 départements en 2018, contre 42 un an plus tôt, indique le ministère de la Santé, qui met à jour tous les ans la carte de son implantation depuis son apparition en France métropolitaine, en 2004.



La capitale, jusqu'ici épargnée, fait désormais partie des zones où le moustique est « implanté et actif », tout comme la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Sur les huit départements d'Île-de-France, seul le Val-d'Oise est encore vierge de la présence de cet insecte, qui a été « détecté sporadiquement » dans les Yvelines. Les autres nouvelles terres de conquête du moustique-tigre sont la Charente-Maritime, la Côte-d'Or, la Loire, la Nièvre et le Puy-de-Dôme.