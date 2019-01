Les forces navales russes escortent deux destroyers américains en mer Baltique (Armée russe)

Les forces navales russes « Boyky » et « Smart » ont escorté deux destroyers américains armés de roquettes en mer Baltique, a annoncé lundi le Centre de contrôle de la défense nationale russe.



« Les forces de la Flotte Baltique russe ont chargé les corvettes de la marine russe Boyky et Smart d'escorter les destroyers de l’US Navy Gravely et Porter, qui sont entrés dans la partie sud de la mer Baltique » a indiqué le Centre dans un communiqué.



L’Armée russe a souligné que tout au long de la présence des navires américains dans la zone de responsabilité de la Flotte Baltique, ils seront soumis à une surveillance électronique et technique.



L’Armée russe avait annoncé le 19 janvier avoir traqué le destroyer américain Donald Cook qui a pénétré la mer Noire, précisant avoir chargé le navire de surveillance russe Pytlivy de surveiller les mouvements du navire américain dans la zone.