Les entreprises canariennes parient sur le marché marocain pour développer leurs activités à l'étranger

Le Maroc constitue un marché préférentiel pour les entreprises des Iles Canaries, opérant dans divers domaines, pour développer leurs activités à l’étranger, notamment dans le continent africain, souligne la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE).



"Le Maroc est la porte des entreprises canariennes vers le marché africain", affirme la CEOE qui a lancé un plan de formation pour accompagner les entreprises canariennes désirant s’installer dans le Royaume.



Ce programme, initié en collaboration avec la Confédération canarienne des entrepreneurs et la Société canarienne de promotion économique (PROEXCA), vise également à mettre en place des projets communs au Maroc qui constitue "un marché prometteur pour l’avenir", selon la CEOE.



S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord entre le Conseil économique Maroc-Espagne et PROEXCA, ce plan de formation prévoit l’organisation de cinq rencontres entre le 24 octobre et le 03 décembre en Espagne et au Maroc pour faire connaître le marché marocain.



Un total de 12 entreprises canariennes prendront part à ce programme avec le soutien de PROEXCA.