Les énergies renouvelables, un facteur essentiel dans la compétitivité économique du Maroc (Rebbah)

La demande des énergies renouvelables ne cesse de s'accroitre et leur exploitation est devenue incontournable pour de nombreux secteurs, a relevé, M. Rebbah lors d'une visite organisée à l'usine de Siemens Gamesa dans le cadre du programme de partenariat énergétique maroco-allemand.



La visite de cette usine spécialisée dans les éoliennes et l'énergie solaire est une illustration des promesses de la stratégie nationale énergétique, qui porte sur la production de l'électricité pour l'industrialisation, a-t-il précisé.



Ce genre d'usines témoignent de l'essor de l'économie nationale et du climat des affaires du Royaume, ainsi que de la forte coopération entre le Maroc et l'Allemagne, a-t-il mis en avant.



De son côté, le directeur général de Siemens Gamesa Maroc, Jan Pieter Cool s'est félicité de l'intérêt accordé par les médias au secteur de la transition énergétique, important dans l'essor économique du Maroc et dans la création d'opportunités d'emploi.



Cette usine, qui constitue l'une des structures les plus modernes du groupe dans le monde et est ainsi prête à fournir les premières pales d’éoliennes en Afrique et au Moyen-Orient "100% made in Morocco", tout en étant l’un des fournisseurs leaders de solutions d’énergie éolienne, qui figure dans le top 3 du marché de l’énergie éolienne, a-t-il mis en exergue.



Etalée sur 37.500 m2 et située à environ 35 kilomètres du port de Tanger Med, l'usine Siemens Gamesa a ouvert ses portes en 2017.



Cette structure industrielle est chargée de la production des turbines SWT-DD-130 (jusqu’à 4.2 MW de puissance nominale), et des pales B63-10 de 63 mètres de long, destinées à l’exportation vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, ainsi qu’à des projets locaux.