Les Philippins fiers de Pacquiao, le boxeur qui "se bonifie en vieillissant"

Des cris de joie ont salué dimanche aux Philippines la victoire à Las Vegas de la légende philippine de la boxe Manny Pacquiao face à l'Américain Adrien Broner, certains comparant le champion de 40 ans à un "grand vin" qui se bonifie avec les années.



Les Philippins étaient convaincus que leur protégé saurait conserver son titre WBA des welters (titre dit "régulier", le moins prestigieux des deux décernés par la WBA). Et il ne les a pas déçus en emportant la décision des trois juges à l'issue du 12e round.



Partout aux Philippines, des écrans géants avaient été installés pour permettre aux habitants de suivre le combat de celui qui s'est fait élire sénateur en 2016.



"Manny Pacquiao est comme un grand vin. Il se bonifie en vieillissant", se réjouissait sur Twitter un internaute utilisant le compte @gemmedgem.



"J'ai sauté de joie quand je l'ai vu car Manny Pacquiao est vraiment mon idole. Les Philippins sont heureux et avoir Manny Pacquiao nous rend fier", a déclaré de son côté à l'AFP Jenny Gitgano, 56 ans, après le match.



Dans son enfance, Manny Pacquiao a vécu dans la rue avant de se lancer dans la boxe professionnelle en janvier 1995 pour une bourse de 1.000 pesos (19 euros) et d'amasser par la suite une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars.



Seul boxeur a avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes, "Pac Man" est une immense source de fierté pour les Philippins.



Dans ses jeunes années, le pays retenait sa respiration à chacun de ses combats, à tel point que les autorités affirmaient que la circulation et la criminalité disparaissaient quasiment le temps de ses matches.



Sur la fin de sa carrière, l'affluence lors de ses combats s'est réduite. Mais le Philippin aux 61 victoires (39 avant la limite) pour sept défaites et 2 nuls, conserve encore une base de supporters très solide.



Salvador Panelo, porte-parole du président Rodrigo Duterte, a tenu dimanche à remercier le boxeur "non seulement pour apporter l'honneur et la gloire à notre drapeau mais aussi pour unir à nouveau les Philippins dans le monde entier".