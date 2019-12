Les Gnaoua dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO : une consécration de l'engagement pionnier d'Essaouira (André Azoulay)

"Magnifique consécration pour les Gnaoua de tout le Maroc, dont l'histoire, les musiques et les rituels sont désormais inscrits dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO", a souligné, vendredi, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador.



"Cette reconnaissance par la Communauté des Nations de l'universalité du Maroc et de l'exceptionnelle richesse de sa diversité incarnées par le leadership de SMle Roi Mohammed VI et portées avec fierté et détermination par Essaouira, rend justice à l'engagement pionnier et visionnaire de la Cité des Alizés, qui a fondé sa renaissance sur la profondeur de notre patrimoine qui a le talent de faire converger la modernité de nos mémoires mêlées", a déclaré M. Azoulay dans un communiqué reçu par Atlasinfo.



Et M. Azoulay de faire observer que "dès sa naissance, le Festival Gnaoua d'Essaouira a fait jouer le Maroc dans la Cour des Grands, autorisant toutes les ambitions et réconciliant Essaouira avec les lumières de son glorieux passé pour une autre histoire riche de belles promesses".



L’art Gnaoua a été inscrit, jeudi à Bogota, par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



La candidature de l'art Gnaoua a été approuvée lors de la 14è session annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO qui tient ses travaux du 09 au 14 décembre dans la capitale colombienne, en présence de plus de 124 pays, dont le Maroc.



Suite à la validation de la candidature marocaine, l'art Gnaoua vient s’ajouter à sept autres éléments du patrimoine national déjà inscrits sur cette liste, en l'occurrence "L’espace culturel de la place Jemaa el-Fna", "Le Moussem de Tan-Tan", "La diète méditerranéenne", "La fauconnerie", "Le festival des cerises de Sefrou", "Les pratiques et savoir-faire liés à l’arganier" et "La Taskiwin", danse martiale du Haut-Atlas occidental classée comme "nécessitant une sauvegarde urgente".



La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité qui compte à ce jour 429 éléments inscrits, vise à assurer une plus grande visibilité aux pratiques culturelles et aux savoir-faire portés par les communautés.