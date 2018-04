Les Etats Unis vont imposer des taxes douanières à l'EU à compter du 1er mai

Le gouvernement allemand s'attend à ce que les États-Unis imposent des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens à partir du 1er mai, selon un haut responsable gouvernemental cité jeudi par les médias.



"Au jour d'aujourd'hui, on doit partir du principe que les taxes douanières (américaines) seront là", a indiqué le responsable à la veille de la visite à Washington de la chancelière allemande Angela Merkel.



"Il nous faudra voir ce que nous allons faire", a-t-il ajouté.



Fin mars dernier, le président américain Donald Trump avait autorisé la suspension, jusqu'au 1er mai, des taxes des États-Unis de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium des pays de l'UE et des autres partenaires dont l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Corée du Sud, le Canada et le Mexique. l'UE réclame toutefois une "exemption permanente".



"La position de la chancelière est que nous préférons négocier, mais pour cela il faudrait une exemption durables de taxes douanières", a encore souligné le responsable allemand.



Le 5 avril, la Chine, qui n'a pas été exempté par l'administration Trump, a saisi l'OMC sur ce dossier.