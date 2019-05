Le terrorisme, la cyber-sécurité et la 5G au menu du 16è dialogue USA-UE sur la société de l'information

Dans une déclaration commune publiée vendredi par le département d'Etat, les États-Unis et l’UE réaffirment leur volonté de travailler ensemble sur la base de valeurs communes afin de relever les défis de l’économie numérique mondiale tout en promouvant la sécurité et la prospérité mondiales. Ils ont également discuté de leur engagement commun à lutter contre l'utilisation d’internet à des fins terroristes, ainsi que de l'importance de collaborer étroitement avec le secteur de la technologie pour atteindre cet objectif.



Les deux parties ont souligné l'importance de la coordination mutuelle sur les questions numériques dans les enceintes internationales telles que le G7, le G20, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et le Forum sur la gouvernance de l'Internet. Les participants ont notamment discuté de leurs préoccupations communes concernant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) à des fins de répression et de contrôle social.



Les États-Unis et l'UE ont souligné l'importance des réseaux de télécommunication 5G pour la création d'une vaste gamme de services nouveaux et améliorés, allant des véhicules autonomes à la fabrication de pointe, en passant par le déploiement de l'internet des objets et les technologies basées sur l'intelligence artificielle.



Selon la déclaration conjointe, l’UE accueillera le prochain dialogue à Bruxelles en 2020, qui s'appuiera sur les discussions du dialogue de cette année, ainsi que sur les prochains engagements de haut niveau dans cet espace.