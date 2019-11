Le sud-est de la France en alerte orange orages et pluie-inondation

Un épisode méditerranéen intense va frapper le sud-est de la France, où cinq départements, le Var, le Gard, l'Hérault, la Lozère et l'Ardèche, ont été placés en alerte orange orages et pluie-inondation pour vendredi et samedi, avertit Météo France.



"Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger", prévient Météo France vendredi matin au sujet de cet événement qui va nécessiter "un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée".



Seuls quatre départements étaient initialement concernés par ce phénomène, mais l'Hérault a été rajouté par Météo France vendredi dans son bulletin de 10h00. De même la durée de cet épisode méditerranéen a été encore rallongée: s'il devrait toujours débuter vendredi à 16H00, il ne devrait pas s'arrêter avant dimanche à 00H00 "au plus tôt", contre samedi à 21h00 annoncé précédemment.



C'est sur le Var que le risque est le plus grand avec des cumuls attendus entre 120 et 150 mm, 180 à 200 mm localement, voire même "un peu plus" ponctuellement. Ces orages, parfois accompagnés de grêles et de fortes rafales, pourront également donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires près des côtes. Les précipitations les plus intenses se produiront en matinée samedi, a alerté le préfet du Var.



Sur les plaines gardoises les pluies orageuses pourront aller jusqu'à 80 à 120 mm.



Enfin, sur le relief cévenol, où 50 à 60 mm de pluie sont tombés depuis jeudi sur des sols déjà très humides voire saturés, les précipitations vont encore s'accentuer en cours d'après-midi vendredi, avec des intensités de l'ordre de 10 à 20 mm par heure. Un phénomène qui pourrait être aggravé par un vent qui soufflera en tempête sur les sommets.



Ces fortes pluies devraient s'atténuer nettement en fin d'après-midi samedi sur les Cévennes, mais il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche pour le Var et la région Paca.