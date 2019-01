Le sommet de Beyrouth appelle à œuvrer en faveur du retour des personnes déplacées et des réfugiés

Dans "la Déclaration de Beyrouth", les dirigeants arabes ont appelé les pays donateurs à fournir un financement aux pays accueillants pour répondre aux besoins des réfugiés syriens et palestiniens et leur fournir une assistance dans leurs pays d'origine.



La Déclaration appelle également la communauté internationale à apporter son soutien aux pays arabes accueillant des personnes déplacées et des réfugiés et à mette en oeuvre des projets de développement pour contribuer à réduire les conséquences économiques et sociales de cette situation.



La déclaration a insisté sur le rôle de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), relevant la nécessité de continuer à mobiliser les ressources financières nécessaires.