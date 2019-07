Le social-démocrate italien David Sassoli élu président du Parlement européen

L'ancien journaliste de télévision, eurodéputé depuis 2009, succède pour un mandat de deux ans et demi à son compatriote Antonio Tajani (PPE, droite) au perchoir de l'assemblée, un peu plus d'un mois après les élections européennes.



Ce candidat surprise de 63 ans a été élu à l'issue du deuxième tour d'un vote à bulletin secret, avec 345 voix (sur 667 votes valides). Il avait pour concurrents la députée écologiste allemande Ska Keller (119 voix), l'Espagnole d'extrême gauche Sira Rego (43) et le conservateur eurosceptique tchèque Jan Zahradil (160).



"Nous devons avoir le courage de relancer notre projet d'intégration, nous devons faire évoluer notre Union", pour qu'elle soit plus réactive "aux exigences des citoyens", a déclaré M. Sassoli dans l'hémicycle après l'annonce de son élection.



Pas de candidat PPE



Le PPE, dont le groupe au Parlement est le plus large (182 députés), devant celui des sociaux-démocrates (154), n'avait pas présenté de candidat face à M. Sassoli, prenant acte du partage des hauts postes européens décidé la veille par les 28 à Bruxelles.



Le groupe libéral, Renew Europe (108 députés, troisième en termes d'effectifs), où siègent les macronistes français, avait pris la même décision.



La présidence du Parlement fait partie des hautes fonctions de l'UE que veulent se répartir les grandes familles politiques européennes, même si elle est beaucoup moins convoitée que celle de la Commission.



Pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker début novembre, les dirigeants des Etats membres sont tombés d'accord mardi sur le nom de la ministre allemande Ursula von der Leyen, une proche de la chancelière Angela Merkel.



La Française Christine Lagarde a de son côté été proposée pour la présidence de la BCE, tandis que le Premier ministre libéral belge Charles Michel prendra la tête du Conseil européen, l'instance regroupant les dirigeants des 28.



Prenant acte de l'attribution de la Commission au PPE, dont il dirige le groupe au Parlement, l'Allemand Manfred Weber s'était dit "prêt à soutenir" le candidat des sociaux-démocrates pour le perchoir.



M. Weber a ainsi renoncé à se présenter lui-même, après avoir déjà jeté l'éponge pour la tête de l'exécutif européen.



Il estimait pourtant que le poste de patron de la Commission lui revenait, en tant que candidat tête de liste ("Spitzenkandidat" selon le terme allemand usité) du parti ayant recueilli le plus de voix aux élections européennes de mai.



Mais c'était sans compter sur l'hostilité de plusieurs dirigeants, en particulier du président français Emmanuel Macron, qui estimait qu'il n'avait pas l'envergure suffisante.



"Pas l'homme du Conseil"



De leur côté, les sociaux-démocrates du Parlement ont fustigé le "paquet" conclu par les dirigeants des 28, même s'ils héritent du poste de chef de la diplomatie européenne pour l'Espagnol Josep Borrell.



Ils jugent que la présidence de la Commission devait revenir à leur "Spitzenkandidat", le Néerlandais Frans Timmermans. Mais ce dernier a pâti notamment de la fronde des pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie).



Pour garantir un "équilibre", les dirigeants des 28 avait suggéré mardi que le Parlement élise un président socialiste.



"Je ne suis pas l'homme du Conseil, je sors des rangs du Parlement", a ainsi dû se défendre mercredi David Sassoli, soucieux de ne pas être perçu comme le fruit d'un partage des postes critiqué par les eurodéputés de son propre groupe.



Pour la présidence de la Commission, les jeux ne sont pas encore faits pour Mme von der Leyen, qui a réservé mercredi son premier déplacement de candidate au Parlement européen, où elle a notammment participé à une réunion du PPE.



"J'ai l'intention de beaucoup écouter de façon à être en mesure dans les quinze prochains jours de développer un dialogue avec le Conseil et le Parlement, une vision pour les cinq prochaines années pour l'Europe", a-t-elle déclaré devant la presse.



Le choix de son nom pour la tête de la Commission, qui a suscité des critiques au Parlement aussi bien au PPE que chez les sociaux-démocrates, devra obligatoirement recevoir le feu vert des eurodéputés lors d'un vote programmé mi-juillet.



"Si elle base sa stratégie sur le fait de pouvoir compter sur les Verts, c'est un peu hasardeux", a prévenu le Belge Philippe Lamberts, co-président du groupe écologiste. Mais l'Allemande devrait tout de même obtenir une majorité selon lui, car "le PPE est un parti assez discipliné" et que les socialistes "ont une réputation pas imméritée d'être godillots, même s'il y a bien quelques frondeurs".