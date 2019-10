Le secteur de l’ESS peut apporter des réponses concrètes aux principales problématiques du continent ( Fettah Alaoui)

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale a donné, à cette occasion, un bref aperçu des différents chantiers ouverts durant ces dernières années dans ce domaine par le Royaume, portant notamment sur l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire de manière participative, le renforcement du rôle des collectivités locales, à travers l’élaboration de Plans de Développement Régionaux, la révision de la législation des coopératives et la mise en place d’un fonds dédié pour la promotion et le développement de l’ESS, aussi bien au niveau national que régional.



L’évolution du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire au Maroc a bénéficié d’un appui de différentes politiques publiques et de stratégies sectorielles, et a connu un réel essor, depuis le lancement, en 2005, par SM le Roi Mohammed VI de l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH), a-t-elle ajouté, soulignant que ce secteur compte actuellement environ 24.000 coopératives, encadrant plus de 500.000 adhérents, ainsi que plus de 130.000 associations et fondations, et plus d’une soixantaine de mutuelles, qui couvrent tout le territoire national et opèrent dans différents domaines d’activités.



Conduite par Mme Fettah Alaoui, la délégation marocaine ayant pris part au lancement officiel de cet évènement placé sous le patronage du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, comprend notamment le secrétaire général du département tourisme, Mohamed Msellek, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Abdellah Adnani, la directrice de la promotion de l'économie sociale, Saloua Tajri et l’ambassadeur du Royaume à Dakar, Taleb Barrada.



Conçu et initié par les Groupes de travail Economie Sociale et Solidaire (GT-ESS), mis en place dans le cadre des Groupes d’Impulsion Economique Maroc-Sénégal d’une part, et Maroc-Côte d’Ivoire d’autre part, le Salon est un évènement tournant dont la première édition avait eu lieu, en novembre 2017, à Casablanca.



Le salon de Dakar, ouvert le 29 octobre et qui se poursuivra jusqu’au 5 novembre, est organisé en partenariat avec le Ministère sénégalais de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, avec comme principal objectif de renforcer la visibilité des produits et des services issus des chaînes de valeur de l’ESS et de favoriser ainsi leur promotion.