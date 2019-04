Le secrétaire général de l'ONU en visite surprise en Libye

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé mercredi être en Libye pour une visite non annoncée, afin de tenter de pousser le pays à s'engager sur un processus de réconciliation.



"Je viens juste d'arriver en Libye, totalement engagé à soutenir un processus politique dirigé par les Libyens conduisant à la paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité pour le peuple libyen", a-t-il tweeté.



Aucune indication n'a été donnée au siège de l'ONU sur l'endroit précis où il se trouvait, ni les responsables libyens qu'il devait rencontrer, son service de presse évoquant des mesures de sécurité.



Une conférence "nationale" est convoquée du 14 au 16 avril à Ghadamès, dans le centre de la Libye, pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielle dans ce pays déchiré par les conflits.



L'Union africaine a annoncé récemment la tenue en juillet à Addis Abeba d'une autre conférence de "réconciliation" entre les différentes parties libyennes afin de sortir la Libye du chaos.



Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est secouée par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus. Deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche pays pétrolier: le GNA, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale, installée dans l'est, contrôlé par l'Armée nationale autoproclamée par le maréchal Haftar.