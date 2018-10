Le roi d'’Espagne octroie l’Ordre du Mérite Civil à la SNRT, présidée par Fayçal Laâraïchi

Cette décoration royale a été accordée à la SNRT pour la qualité de son JT en langue espagnole et sa longévité (30 ans).



Lors d’une cérémonie à l’ambassade d'Espagne à Rabat, l’ambassadeur Ricardo Diez Hochleitner a souligné que le bulletin d'informations en espagnol, quotidiennement diffusé par la chaîne Al Aoula depuis plus de trente ans, est un "levier indispensable pour une meilleure connaissance mutuelle entre les deux pays."



L’ambassadeur a également loué le rôle de la SNRT dans la consolidation de relations bilatérales entre les deux royaumes.



Pour le PDG de la SNRT, Fayçal Laâraïchi, cette distinction "atteste du rôle primordial que jouent les médias dans le renforcement des relations entre le Maroc et l’Espagne".



M. Laâraïchi a également rappelé que "l’ouverture de la SNRT sur la langue espagnole, à travers ce JT, s’adresse aux hispanophones partout dans le monde."