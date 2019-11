Le renforcement du positionnement des entreprises allemandes au Maroc au menu du Forum économique germano-marocain à Berlin

Le renforcement du positionnement des entreprises allemandes au Maroc a été au centre d'une rencontre entre des opérateurs économiques marocains et leurs homologues allemands tenue, vendredi à Berlin, dans le cadre du Forum économique germano-marocain organisé du 11 au 16 novembre à Munich et à Berlin.



S’exprimant à cette occasion, Clara Gruitrooy, la secrétaire générale de l’Association arabo-euro-méditerranéenne pour la coopération économique (EMA), partie organisatrice de cet événement en collaboration avec l’Association allemande de gestion des matériaux, des achats et de la logistique (BME), a souligné que l’objectif de cette rencontre est de nouer des contacts entre les décideurs allemands, d’une part, et les opérateurs économiques allemands et marocains, d’une autre part, pour explorer les opportunités d’investissement dans le Royaume.



Initiée en collaboration avec l’Ambassade du Maroc à Berlin, cette rencontre, qui connaît la participation de 30 opérateurs économiques marocains, constitue une plateforme importante pour examiner les moyens susceptibles de consolider les échanges commerciaux entre les deux pays et d'ouvrir le marché marocain aux entreprises allemandes dans le cadre d'un partenariat prometteur avec leurs homologues marocaines, a-t-elle ajouté.



Lisa Immensack, de l’Association allemande de gestion des matériaux, des achats et de la logistique (BME), a indiqué que ce programme, lancé en partenariat avec l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA), l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (AMICA) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), se propose de mettre à la disposition des entreprises allemandes les mécanismes et les outils nécessaires pour connaître de près le potentiel du Maroc en matière d’exportation à travers la tenue d’expositions et de conférences.



Dans une déclaration à la MAP, Yassine Serhani, président de l’AMCA, a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre dans l’établissement des liens forts et solides avec les différents partenaires allemands afin d’explorer les opportunités d’affaires dans divers domaines, plus particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables et du développement durable.



L’idée est également de promouvoir le Maroc comme destination de choix des investissements dans les domaines des finances, de la banque, de la communication et d’autres secteurs faisant du Royaume la porte d’accès au marché africain, a-t-il poursuivi.



Fatim-Zahra Benharbet, directrice exécutive de l’ASMEX, a fait noter que cette initiative constitue l’occasion de faire connaître le potentiel du Maroc auprès des opérateurs économiques allemands et la compétitivité des produits marocains sur le marché européen.



Le Maroc offre des facilités et des avantages aux investisseurs étrangers souhaitant développer leurs activités dans le Royaume, a rappelé Mme Benharbet.



Intervenant au début de cette rencontre, le chargé d’Affaires à l’Ambassade du Maroc à Berlin, Abdelkader Taleb, a souligné que le Maroc et l’Allemagne sont liés par des relations historiques, réitérant la volonté du Royaume de consolider davantage ces liens de partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant.



Il a, dans ce sens, formulé le souhait de voir les relations économiques et commerciales se développer pour atteindre le niveau des liens politiques excellents unissant les deux pays, assurant que la coopération bilatérale englobe plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables, le développement durable et la formation.



Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du "Réseau d’affaires, Afrique" initié par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’énergie et "l’initiative fédérale sur la formation et l’enseignement au Maroc" lancée par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement.