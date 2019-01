Le rappeur américain Chris Brown en garde à vue à Paris pour viol aggravé

Le rappeur américain Chris Brown a été placé lundi en garde à vue à Paris, à la suite d'une plainte déposée par une femme qui l'accuse de l'avoir violée avec un ami et son garde du corps, a-t-on appris mardi de sources concordantes, confirmant une information de Closer.



Également entendu pour "infraction à la législation sur les stupéfiants", il est toujours en garde à vue mardi en milieu de journée, a précisé une source judiciaire.



La plaignante affirme que les faits présumés auraient eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier au Mandarin Oriental, un hôtel du Ier arrondissement de la capitale, selon une source proche de l'enquête.



Âgée de 25 ans, elle dit également avoir préalablement passé une partie de la soirée dans un club du VIIIe arrondissement avec le chanteur de R&B et d'autres femmes, avant d'aller à son hôtel.



L'enquête a été confiée au 1er district de la police judiciaire de Paris (1er DPJ).



L'artiste américain de 29 ans, révélé en 2005, a déjà eu affaire à la justice à plusieurs reprises.



Il avait défrayé la chronique en 2009 pour avoir frappé la star Rihanna, sa petite amie d'alors. Il avait plaidé coupable et avait été placé sous surveillance pendant six ans.



Depuis, il a notamment plaidé coupable pour avoir agressé un fan à Washington en 2014 et a été accusé en 2016 de violences envers une femme à Las Vegas et une autre à Los Angeles.