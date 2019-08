Le randonneur français Simon Gautier disparu en Italie retrouvé mort

Le corps de Simon Gautier, 27 ans, a été retrouvé sur la commune de Belvedere di Ciolandre après qu'un secouriste a repéré son sac à dos de loin, aux jumelles, selon ces sources. Il n'était pas possible dans l'immédiat d'obtenir confirmation auprès des autorités.



Des dizaines de bénévoles, des bergers et des habitants mais aussi une vingtaine de proches du jeune homme et ses parents, sont également présents autour de Policastro Bussentino, à près de 200 km au sud de Naples.



Vendredi 9 août, peu après 9H00, Simon Gautier a appelé les secours avec son téléphone portable. Selon l'enregistrement de l'appel, il a déclaré être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes, mais sans pouvoir dire où il se trouvait, "au milieu de nulle part, sur la côte".



Des équipes de pompiers spécialisés, des équipes cynophiles, des membres des secours alpins, un hélicoptère mais aussi des drones cherchaient dans chaque recoin de cette côte escarpée où la montagne et les falaises se jettent dans la mer.



Les secouristes avaient retrouvé des traces de sang au bord de l'un des sentiers et des analyses étaient en cours pour déterminer si c'est celui de Gautier.



Simon Gautier, qui vivait depuis deux ans à Rome pour rédiger une thèse en histoire de l'art, avait prévu une randonnée en solitaire de Policastro Bussentino à Naples. Il avait d'ailleurs envoyé à ses proches une photo de son sac à dos: de l'eau, des vivres.