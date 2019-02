Le prince Harry et Meghan Markle dégustent la gastronomie marocaine

Arrivé samedi soir au Maroc pour leur dernier déplacement à l'étranger avant la naissance de leur premier enfant, prévue dans quelques semaines, le couple a focalisé sa visite sur l'éducation, la condition des femmes et l'intégration des jeunes.



Le couple princier a dégusté des spécialités marocaines préparées par des jeunes en difficulté, encadrés par le célèbre chef marocain Moha, à la "villa des Ambassadeurs", une maison d'hôtes réputée de Rabat. Au menu: soupe harira, crêpes "mille-trous" (beghrir) et pastilla, un feuilleté sucré-salé. "C'est délicieux", s'est extasiée la duchesse.



Cette dégustation visait à mettre en valeur des programmes associatifs destinés à des enfants en situation de handicap ou à des orphelins. "Je vous félicite pour votre engagement incroyable", a écrit Meghan Markle dans un livre d'or.



Dimanche soir, le prince et son épouse, très chics en costume cravate et dans une longue robe beige fluide, ont rencontré des femmes entrepreneurs et des athlètes des jeux paralympiques lors d'une grande réception organisée à la résidence de l'ambassadeur britannique à Rabat.



Le couple princier doit repartir mardi matin, au terme de cette visite organisée à la demande de la reine Elisabeth II.