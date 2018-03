Le président syrien Assad félicite Poutine pour sa victoire "logique"

L'engagement militaire de la Russie en septembre 2015 dans la guerre en Syrie aux côtés des forces loyales à M. Assad a permis au régime de reprendre du terrain et d'enchaîner les victoires face aux rebelles.



"L'exceptionnelle confiance du peuple russe à votre égard est la conséquence logique de vos remarquables performances", a assuré le président syrien à son homologue russe.



La Russie, qui détient une base navale dans la ville syrienne de Tartous, dans l'ouest du pays, est un allié historique de Damas.



"Le commandement de la Fédération russe s'est dressé contre le terrorisme dans les mots et dans les actes et l'armée syrienne est reconnaissante pour votre contribution", a encore dit M. Assad.



L'aviation russe joue actuellement un rôle important dans l'offensive du régime dans la Ghouta orientale, dernier fief des insurgés aux portes de Damas, que les troupes gouvernementales ont reconquis à plus de 80%.



M. Poutine s'était rendu en décembre à Damas où il avait annoncé un retrait partiel de ses forces du pays.



Le président russe a remporté dimanche une victoire d'une ampleur sans précédent en plus de 18 ans de pouvoir, réélu avec 76,7% des voix selon des résultats quasi définitifs publiés lundi. (afp)