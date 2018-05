Le président palestinien Abbas atteint de pneumonie, santé en amélioration

Le président palestinien Mahmoud Abbas, hospitalisé depuis dimanche à 83 ans dans un établissement de Ramallah, en Cisjordanie occupée, est atteint d'une pneumonie mais son état de santé s'améliore, ont indiqué lundi soir des responsables politiques.



"J'ai rendu visite à M. Abbas à l'hôpital cette nuit. Il souffre de pneumonie et est soigné aux antibiotiques", a ainsi indiqué sur Twitter Ahmed Tibi, un parlementaire arabe israélien, ajoutant que l'état de santé de l'octogénaire dont l'hospitalisation avait été initialement expliquée par "des complications à la suite d'une opération à l'oreille" s'était "sensiblement améliorée".



Le directeur de l'hôpital arabe Istishari, près de Ramallah, a indiqué que M. Abbas avait une "infection au poumon droit". "Il a reçu le traitement nécessaire et est en train de se rétablir", a-t-il ajouté.



Des photos d'Abbas se promenant dans les couloirs de l'hôpital et lisant un journal ont également été publiées, dans une tentative apparente de calmer les rumeurs selon lesquelles son état de santé était critique.



Les médias officiels ont dit qu'il avait parlé à un certain nombre de politiciens régionaux pour les assurer de sa santé.



Ahmed Tibi, qui est aussi médecin, a indiqué qu'il s'attendait à ce que Mahmoud Abbas passe "plusieurs jours de plus" à l'hôpital.



M. Abbas a été admis dimanche, pour des complications à la suite d'une opération à l'oreille.



C'est la troisième fois que le chef de l'Autorité palestinienne est hospitalisé en une semaine, après son opération chirurgicale mineure à l'oreille de mardi la semaine dernière. Il a ensuite été admis pour des examens samedi dans la nuit.



L'état de santé de M. Abbas, connu pour être un grand fumeur, fait régulièrement l'objet de rumeurs.



En février dernier, sa santé avait déjà fait l'objet de rumeurs après avoir subi des examens médicaux lors d'une visite aux Etats-Unis.



M. Abbas a été élu président de l'Autorité palestinienne en 2005 pour quatre ans, mais est resté à son poste faute d'élections, à cause des divisions intestines palestiniennes avec le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Il n'a désigné aucun successeur.