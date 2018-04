Le président du Sénat français salue l'excellence des relations entre la France et le Maroc

Lors d’un entretien au siège du Sénat français avec une délégation du Groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, conduite par son président M. Abdessamad Qayouh, M. Larcher a évoqué avec ses hôtes plusieurs questions d’intérêt commun relatives notamment à la migration, à la coopération sécuritaire et à la régionalisation. Il a souligné, dans ce cadre, la nécessité de consolider les relations entre les deux chambres et exprimé la disposition du Sénat français à mettre toute son expertise à la disposition de la Chambre des conseillers.



Après s’être félicité des liens d’amitié profonde qui unissent le Maroc et la France, M. Qayouh a, pour sa part, fait une présentation de l’architecture institutionnelle de la Chambre des conseillers et souligné le haut niveau de la coopération entre les institutions législatives des deux pays, rappelant la tenue prochaine au Maroc de la 3ème édition du forum parlementaire Maroc-France. M. Qayouh a saisi cette occasion pour adresser à M. Larcher, au nom du président de la Chambres des conseillers, une invitation à effectuer une visite officielle au Maroc. Cet entretien s’est déroulé en présence du président du Groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, M. Christian Cambon et du vice-président de cette institution législative, M. David Assouline.



La délégation parlementaire marocaine a pu assister par la suite à la séance consacrée aux questions d’actualité présidée par M. Larcher, qui a salué de nouveau la présence distinguée du Groupe d’amitié Maroc-France à cette séance. Un accueil chaleureux a également été réservé par les sénateurs présents aux conseillers marocains.



Auparavant, la délégation marocaine a été conviée à un déjeuner de travail offert par le Groupe d’amitié France-Maroc au Sénat auquel plus de 30 sénateurs et sénatrices ont pris part. M. Cambon a salué, à cette occasion, l’exemplarité des relations parlementaires bilatérales marquées par un échange de visites régulier.



M. Qayouh a souligné, quant à lui, l’importance de la coopération parlementaire dans le dialogue et la compréhension mutuelle et a adressé, au nom des membres du bureau du Groupe d’amitié Maroc France, une invitation à leurs homologues français de se rendre en visite, à l’occasion de leur prochain déplacement au Maroc, dans les provinces du Sud pour se rendre compte du niveau de développement atteint par ces provinces. Il a ensuite remercié M. Cambon pour son engagement en vue d’assurer continuité et constance aux actions menées par les deux groupes d’amitié. La délégation marocaine s’était rendue, par ailleurs, à l’usine de production d’eau potable de Choisy le Roi (région parisienne), mise en service il y a 150 ans, où un exposé détaillé lui a été présenté sur son fonctionnement et sur les processus de stérilisation et d’épuration.



Mercredi soir, les Groupes d’amitié Maroc France à la Chambre des Conseillers et France-Maroc au Sénat français avaient participé à une rencontre organisée à l’ambassade du Maroc en France au cours de laquelle ils avaient exprimé leur volonté de renforcer leur coopération et de porter encore plus haut les excellentes relations d’amitié existant entre les deux pays.



Les membres de la délégation marocaine devront aussi effectuer au cours de leur séjour en France une visite au port de Marseille (sud de la France) et entreprendre des visites à l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris et au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille.



M. Qayouh est accompagné de MM. Mahoumd Archane (MDS), Hassan Slighoua (Istiqlal), Nabil Cheikhi (PJD) et Mmes Najat Koumir (PAM) et Nahid Bennani, du secrétariat du groupe.