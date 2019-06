Le président du Chili reçoit en audience Nasser Bourita, porteur d'un message du Roi du Maroc

Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali, M. Bourita a transmis au président Piñera les salutations du Roi.



Dans ce message verbal, le Roi a réaffirmé la volonté du Maroc de développer davantage les relations existantes entre le Maroc et le Chili dans les différents domaines.



Lors de cette audience, M. Piñera a exprimé l’intérêt du Chili de promouvoir la coopération économique bilatérale et d'augmenter le flux des échanges de biens et de services avec le Maroc.



De même, il a mis l’accent sur l’importance d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’énergie et de l’éducation.



Dans un communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle effectuée, vendredi à Santiago, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Chili a exprimé son soutien au Plan d’autonomie proposé par le Royaume du Maroc ainsi que ses efforts sérieux en vue de parvenir à une solution politique réaliste, viable et définitive au différend régional autour du Sahara.