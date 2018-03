Le président Trump favorable à la peine de mort contre les trafiquants de drogue

Le président américain Donald Trump a brandit, lundi, la menace de la peine de mort contre les trafiquants de drogue dans le cadre de son plan de lutte contre l'épidémie des opiacés, un enjeu de santé publique majeur aux Etats Unis.



"Si nous ne sommes pas durs avec les trafiquants de drogue, nous perdons notre temps (...) et cette dureté inclut la peine de mort", a indiqué le président Trump dans un discours prononcé depuis Manchester, dans le New Hampshire, l’un des Etats US les plus durement touchés par ce phénomène mortel.



"Le ministère de la Justice réclamera la peine de mort contre les trafiquants de drogue lorsque cela est possible en vertu des lois existantes", a-t-il souligné, faisant part de sa détermination de «remporter cette bataille».



Le plan de lutte contre les opiacés de l’administration Trump prévoit notamment de mettre un frein à la demande et à la surprescription d'opioïdes, de réduire l'offre de drogues illicites et d’améliorer l'accès au traitement.



L'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a immédiatement dénoncé les propositions du président américain et l’a qualifié d’"absurdes", affirmant que la Cour surpême US avait "régulièrement rejeté le recours à la peine de mort dans les cas (de trafic de drogue) où la personne inculpée n'était pas coupable de meurtre".



Le président américain Donald Trump avait déclaré fin octobre le fléau des opiacés «une urgence de santé publique», soulignant que les Etats Unis doivent faire face à "la pire crise de drogue de l'histoire américaine".



Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avaient averti que la consommation d’héroïne s'est accrue à des taux alarmants dans différentes strates de la société américaine, en raison à la fois de l’épidémie de prescription d’opiacés et d’un accès plus facile, moins cher à l’héroïne.



Selon les autorités sanitaires US, le taux de surdoses fatales de drogue a considérablement augmenté en 17 ans, passant de 6,1 décès pour 100 000 personnes en 1999 à 16,4 décès pour 100 000 en 2016, et dépassant même celui des décès dus aux accidents de la route (13,4) et au suicide (11,1).



Atlasinfo avec MAP